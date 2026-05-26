昨季中に左肘を痛めた「体にガスバーナーを押し当てられているような感覚だった」ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が長いリハビリを乗り越え、ついに戦列に復帰した。昨季のワールドシリーズ連覇の舞台裏で、抱えていた負傷の凄惨な実態、そして開幕から2か月遅れとなった復帰への舞台裏を語った。キケを苦しめていたのは、周囲の想像を絶する重傷だった。「本当にタフな1年だった。打席に立つ度、体にガスバーナーを