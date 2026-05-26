昨オフに左肘手術したエンリケ・ヘルナンデスがメジャー復帰ドジャースは25日（日本時間26日）、エンリケ・ヘルナンデス内野手を60日間の負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。サンティアゴ・エスピナル内野手をメジャー出場前提の40人枠から外し、事実上の戦力外（DFA）とした。31歳のエスピナルは2月にマイナー契約でドジャース入りし、オープン戦では打率.378、2本塁打、13打点と猛アピール。開幕メジャーを勝ち取