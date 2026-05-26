Amazonの電子書籍リーダー「Kindle」。その歴史は古く、初代iPhoneが発売された2007年に、初代となる「Kindle 1」がiPhoneから送れること約半年、2007年11月に発売されました。その後、2011年にはカラー液晶を搭載した「Kindle Fire」が登場し、2012年には初の日本語対応となる「Kindle Paperwhite」が発売されます。そんなKindleシリーズの中でも、E-Ink（電子ペーパー）搭載モデルとして初めて、読むだけでなく書くこともできる