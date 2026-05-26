リーグ首位で交流戦を迎える西武の平良海馬投手が、交流戦への意気込みを語りました。平良投手はここまで7試合に登板し3勝1敗、防御率は0.80とチームをけん引しています。交流戦へ向け、平良投手は「(楽しみは)バッティングっすね(笑)」とコメント。「(打席に)立つからにはやっぱり(ホームランを)狙っていかないと1本もヒット打てないのかなって」と意気込みました。今季交流戦初登板への心境を聞かれると、「絶対に打ってやるって