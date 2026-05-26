今シーズンかぎりでマンチェスター・シティの監督を退任したジョゼップ・グアルディオラ監督。その愛娘であるマリアさんが公式インスタグラムを更新し、幼少期から撮影されてきた思い出ショット集を掲載するとともに、偉大なる父への敬意を示した。インスタのフォロワー数が90万超とインフルエンサーでもある25歳は、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、そしてマンチェスター・Ｃと名門クラブを率いた父ペップに家族とともに