◇ア・リーグホワイトソックス ― ツインズ（2026年5月25日シカゴ）いきなり後輩に見せつける快弾だ！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で出場。0−1の初回1死で相手先発マシューズから8試合ぶりとなる右越え同点18号ソロをマークした。これで、前日に17本塁打でリーグトップタイに一時並んだジャッジをすかさず引き離した。初回に飛び出した打球速度