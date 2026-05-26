◇ア・リーグ ホワイトソックス ― ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

いきなり後輩に見せつける快弾だ！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で出場。0−1の初回1死で相手先発マシューズから8試合ぶりとなる右越え同点18号ソロをマークした。これで、前日に17本塁打でリーグトップタイに一時並んだジャッジをすかさず引き離した。

初回に飛び出した打球速度105．7マイル（約170．1キロ）、飛距離375フィート（114．3メートル）、角度41度の一撃。

鋭いスイングの乾いた打球音で角度のついた美しい放物線を描くと、本拠地のファンもダイヤモンドを1周する背番号5に大歓声を送った。

打球角度41度は、村上の今季18本の中で2番目に高い打球角度。最高角度は今季12号をマークしたときの同48度だった。

18本塁打は、日本人選手のメジャー1年目本塁打数で06年の城島健司（マリナーズ）に並ぶ歴代2位。村上は16日（同17日）のカブス戦で16、17号を放ち、メジャー移籍後初の1試合2本塁打。03年に松井秀喜（ヤンキース）がメジャー1年目で記録した16本塁打を抜いていた。

その後の7試合では一発こそ出なかったものの、マルチ安打を2度マーク。22日（同23日）には満塁で走者一掃3点適時二塁打を放ち、36打点としてリーグ3位に浮上していた。

この日は、西田陸浮がメジャー初昇格。チーム内にできた後輩の前で「風格」の一発を披露。シーズン換算では55本ペースと、背番号5の量産対戦は続いている。