サッカーの女子プロ「ＷＥリーグ」の大宮に所属するＭＦ仲田歩夢（あゆ）がプライベートショットを公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「一旦！オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」とヘアスタイルを変えた姿を載せた仲田。「思った通りの仕上がりで大満足すぎるエクステこんなに馴染（なじ）むの本当にすごい！」と、ミディアムからロングヘアに、前髪なしから前髪ありに雰囲