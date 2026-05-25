◇バドミントン 2026年日本ランキングサーキット大会(24日、サイデン化学アリーナさいたま)バドミントンの田口真彩選手が混合ダブルスで頂点に立ちました。国内トップクラスの選手が出場する今大会。普段は渡辺勇大選手と混合ダブルスを組む田口選手ですが、今大会は中静悠斗選手をパートナーに試合に挑みました。その他には“タカマツペア”松友美佐紀選手や“フクマツペア”の松本麻佑選手らも混合ダブルスに出場しています。決