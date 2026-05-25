5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。イベントでは、“応援しているもの”をテーマにトークを展開。現在、NHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務める見上愛は、「友達をすごく応援していて。転職とか新しく挑戦する子が周りに多い」と明かし、「その子たちも毎朝、朝ドラを見てから勉強