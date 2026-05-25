俳優の濱正悟が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』オープニングセレモニー（略称:SSFF ＆ ASIA）に登場した。【全身ショット】さわやか！スーツ姿でスタイル抜群な濱正悟エイベックス・マネジメント・エージェンシーが、所属俳優を起用したプロジェクト「ACTORS STAND vol.2」と