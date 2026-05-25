男性の育児休業の取得率は、国の調査で2024年度に初めて4割を超え、上昇を続けています。その「育休」や「共育て」をさらに有意義なものにするために、家事・育児を学べる研修プログラムが福岡の企業で始まりました。 福岡市で5月24日に開かれた料理教室。受講者は男性のみで、全員「育児休業」取得を予定しています。■受講者「7月に子どもが生まれるということがあって、1人目で全く分からないところからなので、こういうプ