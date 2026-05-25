男性の育児休業の取得率は、国の調査で2024年度に初めて4割を超え、上昇を続けています。その「育休」や「共育て」をさらに有意義なものにするために、家事・育児を学べる研修プログラムが福岡の企業で始まりました。

福岡市で5月24日に開かれた料理教室。受講者は男性のみで、全員「育児休業」取得を予定しています。



■受講者

「7月に子どもが生まれるということがあって、1人目で全く分からないところからなので、こういうプログラムを利用して、できるだけ多くの知識を得られればいいかなと思っています。」





男性が実践的な家事と育児のスキルを身につけることを目的に、福岡市の企業が提供する愛称「育てるパパプログラム」。今回の料理教室は、その一環として開かれました。プログラムでは、基本的な料理スキルを身に付ける料理教室のほか、新生児のもく浴や離乳食の調理など、実技を交えた研修が行われます。共働きの行員が増えてきたことから、ふくおかフィナンシャルグループは福利厚生の一環としてこのプログラムの導入を決めました。■FFG 人事部・柴田菜美さん「まずは、ママしかできない家事・育児を作らないことが大事だと思っていますので、男性側への継続的な家事育児参画の支援というところで、今回導入しました。」

住宅メーカー、積水ハウスが行った調査によりますと、育児休業を取得した男性のうち、半数以上が「何をすればいいのか分からない」と手探り状態のまま育休に入っていました。



そうした結果、女性のおよそ40パーセントが、夫は「育休を取っただけ」と感じたと回答しています。



研修には、福岡銀行の行員と行員の配偶者、合わせて10人が参加しました。

ことし9月に第1子が誕生予定というこちらの男性は、普段から料理をしているということですが、見学に訪れていた妻に話を聞くと。



■受講者の妻

「男料理って感じなので、普段が。こういう手順を勉強させてもらって安心感が。」

■受講者

Q.狙った厚さになりましたか？

「なりました。なったということにしておきます。」



この日のメニューは、ポテトサラダとみそ汁、しょうが焼きです。



タレも既製品ではなく、調味料の分量をしっかり量ってイチから作ります。



■講師

「熱々にしすぎると（肉を）入れた時にバチバチバチって飛びますので。」



タレに漬け込んだ肉がフライパンに。香ばしい匂いが立ちこめる中。



■受講者の妻

「味見したい。」



お昼どきともあって、空腹を刺激されたこちらの女性。



自身は福岡銀行に勤めていて、研修を受ける配偶者は別の企業に勤めているといいます。



■受講者の妻

「夫が他社でも受けていいという話だったので。会社が共働きを応援してくれているという意味だから、ありがたいと思います。」

肉が焼き上がり、教室側が用意してくれたご飯をよそって、料理が完成しました。そのお味は。



■夫婦

「お店の味みたいで、おいしいです。ありがとうございます。」

「うれしい気持ちでいっぱいです。」



こちらの夫婦も、満足な出来だったようです。



■夫婦

「200点です。ご飯が進みそうな味で、おいしいです。」

「レシピがあるので、これからも作ろうと思います。」

「毎日、しょうが焼きになるの？」



共働きが当たり前になる世の中で、子育ても「手伝う」から「共に育てる」が当たり前になるように。



企業のサポートも広がり始めています。