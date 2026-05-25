兵庫アーバン競馬（HUK）は、29日に、阪神アーバン競馬（園田競馬場）で、プロレスイベント「HUK×大日本プロレス」を開催する。園田競馬3回2日目となる同日は、場内に特設リングを設置し、試合やトークショーを実施する。イベントでは、午後4時15分ごろからオープニングマッチを実施。その後も女子プロレス団体「MARIGOLD（マリーゴールド）」による特別マッチや、タッグマッチなど全4試合が予定されている。午後4時45分ご