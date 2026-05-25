記事ポイント駐日インド大使館主催「International Day of Yoga 2026」が2026年6月21日(日)、東京・築地本願寺で開催されます参加費無料・事前登録制で、午前7時〜8時の朝ヨガ体験が提供されます国際ヨガの日オリジナルTシャツ(先着順)とインド発ヘルシーフードが用意されます ヨガ発祥の国・インドの駐日大使館が、国連制定の「国際ヨガの日」を記念した特別イベントを東京で開催します。歴史ある境内を舞台に、朝の清々しい