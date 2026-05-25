高須クリニックの高須克弥院長（81）が25日、自身のXを更新。以前より全身がんを公表している高須氏だが、豪華な食事を披露した。【動画】豪華すぎる！全身がん公表の高須克弥氏「給油なう」動画を添えて「給油なう」と食事の様子をアップ。ファンからは「この元気さ、うらやましい」「おいしそうですね」「食べることは生きることですね」などといった感想が相次いで寄せられている。高須氏は以前より全身がんを公表。2023