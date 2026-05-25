お笑いコンビ「モリマン」が２５日、都内で「モリマンフェスＴｈｅＦｉｎａｌ」（６月１３日、ＺｅｐｐＳａｐｐｏｒｏ）の取材会を行った。同じ北海道出身で盟友の「タカアンドトシ」についての思いを語った。同郷の後輩２人について問われるとホルスタイン・モリ夫は「私が（東京から）札幌に戻った時はタカトシが札幌所属だったので、当時からよく飲んだりとかパチンコによく行ったりしていた。昔から何も変わんない。