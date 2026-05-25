お笑いコンビ「モリマン」が２５日、都内で「モリマンフェス Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ」（６月１３日、Ｚｅｐｐ Ｓａｐｐｏｒｏ）の取材会を行った。同じ北海道出身で盟友の「タカアンドトシ」についての思いを語った。

同郷の後輩２人について問われるとホルスタイン・モリ夫は「私が（東京から）札幌に戻った時はタカトシが札幌所属だったので、当時からよく飲んだりとかパチンコによく行ったりしていた。昔から何も変わんない。彼らは天狗（てんぐ）にもならずにやっている」と言及。また、モリ夫が経営しているスナックにもよく訪れるようで「後輩はタダで飲ませてるんですけど、タカトシだけはしっかり（お金を）とってやってます」と笑った。

２年連続で自身主催フェスに登場するが、昨年のタカアンドトシは地元開催ということもあり、気合が入っているように見えたと語る。観客の反応も大きかったといい、モリ夫は「あんなに面白いって知らなかったっていう（人が多かった）。うれしいんだかうれしくないんだか」と回顧。今年の公演については「いつも通りの彼らのお見せしてほしい」と願っていた。