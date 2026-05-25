〜 2026年「リユース業」業績動向調査 〜全国で不用品、中古品販売のリユース業を展開する251社の最新決算（2025年3月期-2026年2月期、以下最新期）は、売上高合計が5,775億4,600万円（前期比11.2％増）で4期連続で増収だった。また、利益も159億9,400万円（同5.7％増）と伸ばし、リユース市場は成長をたどっていることがわかった。環境保護や物価高で消費者の節約意識が高まり、リユース市場は拡大を続けている。中古品購入