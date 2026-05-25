2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。【画像】「彼女のモンスターぶりがわかる…」内田梨瑚容疑者（21）の驚愕わいせつ動画を見る凄惨な犯行の背景には、一体何があったのか。逮捕時に内田被告の素顔に迫った「週刊文春」の記事を再公開する。（初出：「文春オンライン」2024年6月19日配信