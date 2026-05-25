【その他の画像・動画等を元記事で観る】ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』。2026年7月4日（土）よりMBS、テレ東、BS朝日にて放送が決定。OPテーマはangelaが担当することも決定し、さらに第1弾PVではOPテーマとともに新規映像が解禁された。追加キャスト情報も公開され、鶴見静音役は小清水