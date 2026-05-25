夜間の攻撃で破壊されたルハンスク州スタロビルスクの学生寮の瓦礫の中で、救助隊員が作業に当たる様子/Pavel Klimov/Reuters（CNN）ロシアがウクライナ首都のあるキーウ州に対する大規模攻撃で、新型の極超音速弾道ミサイル「オレシュニク」を使用した。この攻撃では少なくとも4人が死亡した。米国が中距離ミサイルに分類しているオレシュニクは、通常弾頭や核弾頭を複数搭載できる。ウクライナの防空システムで迎撃することはほ