元テレビ朝日社員の玉川徹氏が25日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。番組冒頭、羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さん、ちょっと遅めの冬休みです。今週1週間、お休みでございます」と伝えた。月曜コメンテーターの石原良純が「冬休み？」と聞くと、羽鳥アナが「お正月休みですね」と説明した。玉川氏は、昨年10月には夏休みで2週間、番組を欠席している。