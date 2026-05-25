フランス代表が背番号を発表北中米ワールドカップ（W杯）に臨むフランス代表26人の背番号が決まった。フランス代表公式Xが選手全員のバックショットでの画像とともに発表した。過去2大会もエースとして活躍し、現在はキャプテンも務めるFWキリアン・ムバッペが3大会連続の10番に決まった。攻撃陣では昨年のバロンドール受賞者のFWウスマン・デンベレが7番、FWミカエル・オリーズが11番。そして、長らくFWオリビエ・ジルーが背