25日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜後10：00）では「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を送る。【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」は、最近一番お金を使ったものについてさまざまな人々にインタビューを行う。免許の教習や美容整