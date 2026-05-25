人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱が、妻の女優・上野樹里とライブ参戦ショットを公開した。和田は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日ダイアナ・ロスをＫアリーナで」と記し、横浜・Ｋアリーナ前での上野との夫婦ショットをアップ。「前回の武道館から１１年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に