会社のために骨を折って厄介な問題を解決しても、報われるとは限らない。むしろ不都合な真実を暴いてしまったせいで、理不尽な目に遭うことすらある。投稿を寄せた50代男性（ITエンジニア／年収700万円）は、いわゆる「1人情シス」として働く中で、会社へのモチベーションを完全に失う事件に遭遇した。数年前、経営情報が漏洩した疑いがあると上層部から相談を受け、秘密裏に調査を開始することになったという。（文：篠原みつき）