手越祐也（38）と小泉孝太郎（47）の異色タッグが酒のアテ探しの旅に出る「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜」が、6月8日午後11時56分からTBS系で放送される。一見正反対？に見えながら「大のお酒好き」という共通点がある2人がMCを務め、ゲストと行き当たりばったりで全てを決める男3人旅に密着。お気に入りの酒を持参し、その栓を開けるにふさわしい「最高のアテ」を求めて静岡・伊豆市に向かう。グル