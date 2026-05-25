生産者の飛野牧場は19年ダービー（ロジャーバローズ）以来となるG1・2勝目。飛野正昭代表は「ゴール前は心臓が飛び出るかと思いました。届かないと思っていた」と心境を告白。「生まれた時は普通サイズの馬で、賢いところのある馬だった」と振り返り、「ここまで来られたのは調教師や育成さんのおかげです」と感謝の思いを語った。母ハッピーヴァリューは現在、当歳にカラヴァッジオの牡馬がいる。