ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・松田元太（２７）が、「忍者めしアイススラリー」の新テレビＣＭ（３０日から西日本、６月６日から関東で放送）に出演する。松田が“現代忍者”に扮（ふん）するＣＭシリーズ最新作。今作では狂言に初挑戦している。能楽堂を舞台に、狂言師・和泉元彌（５１）直伝のすり足などを、苦戦しながらも習得し「これからＴｒａｖｉｓＪａｐａｎのダンスは全部そろりそろり系、すらりすらり系で…」と冗