現地時間５月24日に開催されたプレミアリーグの最終節で、遠藤航が所属する５位のリバプールが９位のブレントフォードとホームで対戦した。引き分け以上でチャンピオンズリーグ（CL）出場権が確定するリバプールは、２月11日のサンダーランド戦で左足のリスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤が102日ぶりに戦線に復帰し、ベンチ入りを果たした。押し気味に試合を進めるホームチームは43分、ソボスライのクロスにガクポ