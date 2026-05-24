蒸し暑かったり肌寒かったりする今日この頃。とは言え、確実に夏が近付いてきている気配を感じます。着こなしもぼちぼち夏仕様に変わっていく時季ですが、個人的に夏と言えばTシャツ、サンダル、そしてサングラス。普段裸眼で過ごしているのもあって、日差しが強い夏は特にサングラスを掛けたくなるもの。メガネを掛けないぶん、アイウエアに対して思い入れがあります。オラついて見えず、モノとしても良く、そして洒落感があるも