【モデルプレス＝2026/05/24】ダンサー・振付師のユメキ（YUMEKI）が5月24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。自身が担当した「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」コンセプト評価楽曲の振付の裏話を明かした。【写真】「日プ」予告登場で話題のイケメントレーナー◆ユメキ「日プ新世界」登場＆熱血指導が話題サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第9話