【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NCT WISHが5月23日に放送されたNHK「Venue101」に出演した。 ■「Ode to Love」生パフォーマンスやサムギョプサル作りも披露！ 番組内では5月20日公開のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」で1位を獲得した、NCT WISHの最新アルバムのタイトル曲「Ode to Love」を生パフォーマンスした。 トークでは、メンバ}