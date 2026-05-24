◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ベイ２６―３ＢＬ東京（２４日、秩父宮）２連覇王者のＢＬ東京は、東京ベイに３―２６で敗れて準々決勝で敗退。ノートライに抑えられる完敗で、３連覇の夢はなくなった。今季限りでの退団を表明しているＳＯリッチー・モウンガは、ＢＬ東京でのラストプレー。「負けたことも寂しいけど、何よりこの東芝での日々が終わるのが一番寂しい。この東芝で作り