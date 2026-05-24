メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市にある国営木曽三川公園の138タワーパークで、ローズフェスタが始まっています。 木曽川の源流から海までの流れをイメージしたバラ園には約1400株が植えられ、8品種のバラを楽しむことができます。 訪れた人は「きれいで癒やされます。だんだん色が濃くなって花びらがいっぱいで豪華さが出ていいなと思います」「（咲いているバラはどう？）いい匂