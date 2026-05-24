立憲民主党の元衆院議員の岡田悟氏が21日にX（旧Twitter）を更新。同党で代表代行などを務めた江田憲司元衆院議員が政界を引退することを受け、江田氏の過去の所業を暴露した。 岡田氏と江田氏は2026年2月の衆院選挙でともに中道改革連合から立候補したものの、落選。岡田氏はその後、中道を離党している。 江田氏の政界引退表明を受け、岡田氏はXで「旧立憲における『食品税率ゼロ』の主導者」と紹介した上で、「国会質疑や党