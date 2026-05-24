大阪府警は総勢67人の捜査員を動員して「パチモン」の販売に関与した人物を割り出し、仕入れルートを調べ、大阪市東成区の商店街にある偽ブランド品販売店を摘発した。35歳塾講師が近大に「替え玉合格」…バレたのが受験時ではなく入学手続き後だったワケ「♥」と「A」のロゴが人気の仏ファッションブランド「アミパリス」の偽物の服を販売したとして、府警生活安全特別捜査隊は20日までに衣料品店経営の鄭泰弘容疑者（71）