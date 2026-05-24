お笑いコンビ・麒麟の川島明が、きょう24日放送のカンテレ特番『麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP』（後4：30〜5：30※関西ローカル）に登場する。【写真】川島明・蛍原徹ら競馬好き芸能人ずらり日本ダービー1週間前にそろう特番では、競馬の祭典・日本ダービーが5月31日に開催されるのを前に、川島と競馬好き芸能人たちが、今年の日本ダービーをクイズで盛り上げる。最終問題「日