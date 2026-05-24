麒麟・川島明、日本ダービーを熱弁 2013年「もう馬主ぐらい喜んだ」「全てキズナから始まっています」
お笑いコンビ・麒麟の川島明が、きょう24日放送のカンテレ特番『麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP』（後4：30〜5：30 ※関西ローカル）に登場する。
【写真】川島明・蛍原徹ら競馬好き芸能人ずらり 日本ダービー1週間前にそろう
特番では、競馬の祭典・日本ダービーが5月31日に開催されるのを前に、川島と競馬好き芸能人たちが、今年の日本ダービーをクイズで盛り上げる。最終問題「日本ダービー THE SECOND」では、「過去の日本ダービーで、印象に残っている2着の馬は？」というアンケートを視聴者に実施し、選ばれた上位10頭が、競馬シミュレーター上で夢の再戦を果たす。
収録後、川島は「過去最高ポイントが出るかもというすごい盛り上がりでしたね。とにかく解答者の勘がよかったっていうのもあるし、“日本ダービーTHE SECOND”はマジでやってほしいですね…！あれはちょっとアツかったです。結果もアツかったですね」と満足げ。
川島自身が印象に残るダービーは、キズナが優勝した2013年だという。「やっぱりキズナですかね。もちろん（武）豊さんが大好きっていうのもあるし、本当にあの馬が背負っているものっていうのは、すごくドラマチックな部分があるんですけど、僕が『競馬BEAT』（毎週日曜放送中・川島は2014年〜22年までMCを担当）に、その時はまだゲストで呼んでいただいた時に、（視聴者プレゼントをかけた）馬券勝負で挑戦者に僕が選ばれて、それが当たったんですよね。キズナ、エピファネイアの馬単で。もう馬主ぐらい喜んだんです。そのガッツポーズが決まって『競馬BEAT』のMCになれたんちゃうかぐらい（笑）うれしかったですね。それもあって、競馬でも仕事でもキズナには本当お世話になりました。そこから“川島の馬券の的中率がすごいぞ”みたいに言われるようになって、つい3日前に熊本に仕事で行ったんですけど、そこでもみんなに言われました。“本当にあの時小遣いめっちゃ増えたんです！”みたいな。西日本のおっちゃんからの人気（笑）これ全てキズナから始まっています」と明かす。
今年のダービーまで1週間。「もちろん競馬をやったことない人も、“日本ダービー”という名前は知ってると思うんです。本当に勝ったジョッキーが泣いてしまう、そして携わるホースマンも泣いてしまうようなすごいレースなんですけど、“ちょっと興味あるけどな…”っていう人は、ぜひ初めての競馬に日本ダービーを選んでいただきたいなと思います。そしたら推しの一頭が絶対見つかると思いますし、その馬を推し続けていくと競馬を楽しめるようになりますから。この番組をきっかけに日本ダービー、ぜひ参加していただきたいと思います」とアピールする。
MC：川島明（麒麟）
解答者：蛍原徹、皆藤愛子、エース（バッテリィズ）
パネラー：新山（さや香）、岡田紗佳
【写真】川島明・蛍原徹ら競馬好き芸能人ずらり 日本ダービー1週間前にそろう
特番では、競馬の祭典・日本ダービーが5月31日に開催されるのを前に、川島と競馬好き芸能人たちが、今年の日本ダービーをクイズで盛り上げる。最終問題「日本ダービー THE SECOND」では、「過去の日本ダービーで、印象に残っている2着の馬は？」というアンケートを視聴者に実施し、選ばれた上位10頭が、競馬シミュレーター上で夢の再戦を果たす。
川島自身が印象に残るダービーは、キズナが優勝した2013年だという。「やっぱりキズナですかね。もちろん（武）豊さんが大好きっていうのもあるし、本当にあの馬が背負っているものっていうのは、すごくドラマチックな部分があるんですけど、僕が『競馬BEAT』（毎週日曜放送中・川島は2014年〜22年までMCを担当）に、その時はまだゲストで呼んでいただいた時に、（視聴者プレゼントをかけた）馬券勝負で挑戦者に僕が選ばれて、それが当たったんですよね。キズナ、エピファネイアの馬単で。もう馬主ぐらい喜んだんです。そのガッツポーズが決まって『競馬BEAT』のMCになれたんちゃうかぐらい（笑）うれしかったですね。それもあって、競馬でも仕事でもキズナには本当お世話になりました。そこから“川島の馬券の的中率がすごいぞ”みたいに言われるようになって、つい3日前に熊本に仕事で行ったんですけど、そこでもみんなに言われました。“本当にあの時小遣いめっちゃ増えたんです！”みたいな。西日本のおっちゃんからの人気（笑）これ全てキズナから始まっています」と明かす。
今年のダービーまで1週間。「もちろん競馬をやったことない人も、“日本ダービー”という名前は知ってると思うんです。本当に勝ったジョッキーが泣いてしまう、そして携わるホースマンも泣いてしまうようなすごいレースなんですけど、“ちょっと興味あるけどな…”っていう人は、ぜひ初めての競馬に日本ダービーを選んでいただきたいなと思います。そしたら推しの一頭が絶対見つかると思いますし、その馬を推し続けていくと競馬を楽しめるようになりますから。この番組をきっかけに日本ダービー、ぜひ参加していただきたいと思います」とアピールする。
MC：川島明（麒麟）
解答者：蛍原徹、皆藤愛子、エース（バッテリィズ）
パネラー：新山（さや香）、岡田紗佳