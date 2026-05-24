茨城県道「阿波山徳蔵線バイパス」が5月26日に全線開通。城里町の広域交通を改善茨城県の城里町で整備を進められてきた「一般県道阿波山徳蔵線バイパス」。このバイバスについて茨城県は、未開通区間であった約1.9kmが2026年5月26日に供用を開始すると発表しました。これにより、全長2.6kmの同バイパス事業は全線が開通を迎えます。県道阿波山徳蔵線は、城里町阿波山地区の国道123号から徳蔵地区の主要地方道笠間緒川