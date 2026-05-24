【モデルプレス＝2026/05/24】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースにメガネのチャイナ風スタイリングを公開した。【写真】25歳K-POP美女「着こなしちゃうのさすが」美脚スラリの中華風ミニコーデ◆チェウォン、メガネ×ミニワンピのチャイナ風コーデ公開チェウォンは、ロングヘアを何本かの三つ編みにしたヘアスタイルでメガネを