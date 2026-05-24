「成功には近道はありません。困難な道こそが成功への道だと思っています」─アイム・ユニバース代表取締役の藍川眞樹氏はこう話す。首都圏と沖縄で戸建て分譲、注文住宅、マンションのリノベーションなどを手掛けている。「屋上テラス」を設けるなどリゾート感のある住宅に強みを持つ。また2025年には韓国の自動車メーカーと組んで災害に強い「スマートレジリエンス住宅」にも取り組む。同社