今日24日の夜は「国際宇宙ステーション(ISS) /きぼう」が日本付近の上空を通過します。時刻や観測のポイント、今夜の天気をまとめました。「きぼう」が見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで地球の周りを回っていて、条件が揃えば地上から肉眼で見ることが