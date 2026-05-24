WTTコンテンダー・ラゴス卓球の国際大会、WTTコンテンダー・ラゴスは現地23日、ナイジェリア・ラゴスで行われ、女子シングルスで橋本帆乃香（デンソー）が決勝に進出。世界選手権団体戦で注目を集めた27歳が、連覇に王手をかけた。世界ランク14位の橋本は、準決勝で同17位のチュ・チョンヒ（韓国）と対戦。隙を見せずに3-0で完勝した。橋本は今大会、これで4試合連続のストレート勝利となった。今月上旬の世界選手権団体戦（