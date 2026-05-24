スピードスケート女子で姉妹で合計１３個のメダルを獲得した高木菜那（３３）、美帆（３２）姉妹が異次元の２ショット写真を公開し、反響を呼んだ。菜那が自身のインスタグラムを更新。２２日に美帆が誕生日を迎えたこともあり「ずっと撮りたかったツーショット私達の大切なスケートとメダルと一緒に」と綴り、ともにデニムに白シャツ、菜那が３つ、美帆が１０個のメダルを首にかけて、スケート靴を手にした２ショット写真を