女優の佐々木希が２４日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。「本当に性格悪い」と自らを責める友人の女優とのエピソードを振り返った。番組では、プライベートで付き合いのある女優・夏菜が寄せた佐々木の人となりについてのコメントを紹介。宇賀神メグアナウンサーが「希は世間のイメージとは裏腹に実はとっても『自由すぎる素顔』を持っています」と読み上げて、家族ぐるみで遊びにいったときのエピソードを披露し