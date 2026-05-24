『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア！』、2つの名探偵アニメが奇跡のコラボレーション！それぞれの番組で特別コラボエピソードの放送が決定。スペシャルコラボビジュアルが公開された。『名探偵コナン』は、高校生探偵の工藤新一が、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい江戸川コナンと名乗って、幼馴染の毛利蘭の父・小五郎が営む毛利探偵事務所に居候しながら様々な事件を解決していくミステリー。1996年の放