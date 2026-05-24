日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）が２３日に放送され、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）にスポットを当てた。番組ではレギュラーの元巨人監督の高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）が３月にブルージェイズの本拠・ロジャーズセンターを訪れた様子を放送。試合前練習中にシュナイダー監督と２月のキャンプ以来の再会を果たした。巨人時代に４番に抜てき