日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）が２３日に放送され、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）にスポットを当てた。

番組ではレギュラーの元巨人監督の高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）が３月にブルージェイズの本拠・ロジャーズセンターを訪れた様子を放送。試合前練習中にシュナイダー監督と２月のキャンプ以来の再会を果たした。

巨人時代に４番に抜てきしたのは当時監督だった高橋氏。キャンプではシュナイダー監督から岡本について尋ねられていた高橋氏は「岡本は体も強いし、メンタルも強いし、我慢強いので静かに見守って我慢してあげたら結果を残すと思います」とアドバイスを送っていた。

今回、開幕後の岡本の活躍についてシュナイダー監督は「本当にすばらしい。守備でも打撃でも新しいことへの対応がとても早い」と絶賛。高橋氏は「監督から見て今の岡本のバッティングはどう見えてますか？」との質問には「シーズン序盤は速球で勝負される場面が多かったがすぐに順応していました。選球眼がよく、強い打球も打てるので今ではチーム屈指のバッターになっています」と太鼓判。

さらに「これからの岡本に期待することは？」という問いには「打線の中心として存在感を出して守備でも貢献してほしい」と笑顔。「予想以上という言い方はしたくないが守備がとてもいい。以前からハンドリングの良さは感じていたし、後ろへの打球や前へのゆるいゴロもプレーの時間感覚を含めてすばらしい」と絶賛していた。